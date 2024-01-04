«مصر للطيران»: نقل 35 ألف حاج خلال 2023 على متن 150 رحلة جوية

أعلنت شركة مصر للطيران، أنها نجحت خلال عام 2023، في نقل ما يقرب من 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و 72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي على متن 21 رحلة جوية و 3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين على متن 10 رحلات.

رحلات عمرة رمضان

وأضافت مصر للطيران خلال استعراض حصاد أدائها خلال العام الماضي، أنها سيرت خلال رحلات عودة المعتمرين من الأراضي المقدسة بشهر رمضان الماضي، ما يقرب من 305 رحلة جوية لنقل 74 ألف راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن وذلك خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 2 مايو2023.

رحلات داخلية خلال عيد الفطر المبارك

وأشارت شركة مصر للطيران إلى أنها سيرت ما يقرب من 534 رحلة داخلية جوية «ذهاب - عودة» من مطار القاهرة الدولي إلى أماكن الجذب السياحي «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان» خلال أجازة عيد الفطر الماضي.