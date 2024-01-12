«مصر للطيران» تسير رحلات جوية إلى «مصراتة» بليبيا بداية من 25 يناير

قال المهندس يحيي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، إنه نظرا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين الشقيقين مصر وليبيا، ووفقا لسياسة العرض والطلب، قررت الشركة تشغيل رحلات جديدة مباشرة من القاهرة إلى مدينة مصراتة الليبية، لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار توسيع شبكة خطوط الشركة داخل القارة الأفريقية، خاصة مع تواجد المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

تسيير رحلة إسبوعية لمصراتة كل خميس

وأضاف في بيان صحفي أنه من المقرر بدء تشغيل الخط الجديد القاهرة -مصراتة، اعتبارًا من 25 يناير الجاري، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم خميس، لتصبح بذلك المدينة الثالثة التي تسير إليها مصر للطيران رحلات جوية في ليبيا بعد بني غازي ومعتيقية بطرابلس، إذ تقلع رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي إلى مصراتة علي الساعة 12:15 يوم الخميس، على أن تصل إلى مصراتة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت ليبيا.

تخفيض 50% بأسعار تذاكر أولى الرحلات

وأشار إلى أنه تشجيعًا من مصرللطيران للخط الجديد طرحت الشركة تخفيضا على أول 4 رحلات لهذا الخط، على أن تكون أول رحلة بتخفيض 50%، والرحلات الـ3 الأخرى بتخفيض 25% في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير الجاري، موضحا أنه يمكن لعملاء الشركة حجز تذاكر سفرهم إلى مصراتة عن طريق الموقع الإلكترونى لمصر للطيران Egyptair.com أومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.

يشار إلى أنه بعد إضافة مصراتة لشبكة خطوط مصر للطيران ستسير الشركة 15 رحلة أسبوعيًا لليبيا، بواقع 7 رحلات جوية إلي بني غازي و 7 رحلات جوية إلي معتيقية ورحلة واحدة إلي مصراتة.