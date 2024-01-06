رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«مصر للطيران» توضح أسباب تغيير مسار الطائرة المتجهة إلى بني غازي

كتب:

عبده أبوغنيمة
06:57 م | السبت 06 يناير 2024
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران أن رحلتها رقم MS829 بطائرة من طراز B737-800 والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار بنينا الدولي ببني غازي بدولة ليبيا وعلى متنها 111 راكبًا، غيرت مسارها وهبطت بمطار أثينا الدولي.

وأوضحت الشركة أن ذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية بمطار بنينا الدولي وانعدام مستوى الرؤية بسبب الأتربة وصعوبة الهبوط في المطار، ولذا فقد تم تغيير مسار الرحلة إلى المطار البديل المخطط وهو مطار أثينا الدولي.

اقرأ المزيد:

«مصر للطيران» تنقل 2.8 مليون راكب خلال الربع الأول من العام المالي 2023

مساعد وزير التضامن: 3 مستويات للحج لتلبية جميع الرغبات.. و«التفويج» مع «مصر للطيران» (حوار)

أكاديمية مصر للطيران تنظم دورات تدريبية للشباب في مجال سلامة الغذاء

«مصر للطيران»: نقل 35 ألف حاج خلال 2023 على متن 150 رحلة جوية
بقلم عبده أبوغنيمة