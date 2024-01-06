«مصر للطيران» توضح أسباب تغيير مسار الطائرة المتجهة إلى بني غازي
كتب:
عبده أبوغنيمة
06:57 م | السبت 06 يناير 2024
مصر للطيران
أعلنت شركة مصر للطيران أن رحلتها رقم MS829 بطائرة من طراز B737-800 والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار بنينا الدولي ببني غازي بدولة ليبيا وعلى متنها 111 راكبًا، غيرت مسارها وهبطت بمطار أثينا الدولي.
وأوضحت الشركة أن ذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية بمطار بنينا الدولي وانعدام مستوى الرؤية بسبب الأتربة وصعوبة الهبوط في المطار، ولذا فقد تم تغيير مسار الرحلة إلى المطار البديل المخطط وهو مطار أثينا الدولي.