تفاصيل مسلسل «لانش بوكس».. بطولة 3 ممثلات مقنّعات

انتشر عدد من البوسترات الخاصة بعمل جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعى لثلاث فنانات يرتدين أقنعة، وهو الأمر الذي جعل هناك حالة من الغموض وكثرة التساؤلات عن طبيعة.

تفاصيل مسلسل «لانش بوكس»

وهذه البوسترات ترجع الى عمل درامى يحمل اسم «لانش بوكس» سيخوض السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك فيه ثلاث فنانات هم غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد تظهرن مقنعات على البوسترات.

ويدور مسلسل «لانش بوكس» فى إطار من الكوميديا والفانتازيا حول ثلاث سيدات واحدة منهن ربة منزل والثانية تعمل فى سوبر ماركت والثالثة تعمل فى مستشفي واثنتان منهن شقيقتان والثالثة صديقة للأخت الصغرى وتربطهن علاقة صداقة قوية.

وخلال أحداث مسلسل «لانش بوكس» تتعرض الثلاث بطلات لعدد من المفارقات التى تؤدي بهن الى خوض مغامرات جديدة ومختلفة تنطلق من خلالها الأحداث والكوميديا التى يقدمها العمل .