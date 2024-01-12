«تعليم مطروح»: انطلاق المراجعة النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالنجيلة

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن بدء المراجعات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية في مركز ومدينة النجيلة، الواقعة في المنطقة الصحراوية غرب مرسى مطروح، وذلك استمرارا للمراجعات التي تنفذها المديرية في إدارة مرسى مطروح التعليمية للطلاب المقيمين في عاصمة المحافظة.

مراجعة امتحانات الشهادة الإعدادية في النجيلة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن مراجعة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مدينة النجيلة يجري تنفيذها في قاعة ديوان عام الإدارة التعليمية بالنجيلة، وبحضور الطلبة والطالبات، في ظل اهتمام أولياء الأمور بالمراجعات التي تنظم بالمجان لمواجهة الدروس الخصوصية، وذلك بترشيح أفضل المعلمين في جميع المواد الدراسية للمراجعة للطلبة، كلٌ في تخصصه.

مراجعة اللغة العربية ليلة الامتحان

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه يجري اليوم مراجعة مادة اللغة العربية، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية غدا السبت في جميع لجان امتحانات الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، كما جرى من قبل مراجعة بعض المواد مراجعة تنشيطية مثل اللغة الإنجليزية، وشرح ملخص وافٍ لجميع أجزاء المنهج، على أن يتم استئناف خلال الأيام المقبلة مواد الدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات، حتى نهاية أيام الامتحانات 18 يناير الجاري.