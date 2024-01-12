نقيب المحامين يتسلم مبنى محكمة القضاء الإداري في قنا

التقى عبدالحليم علام، النقيب العام لنقابة محامين مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، المستشار عبدالكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري، لاستلام مبنى نقابة المحامين بقنا.

وأكد الديب أن محكمة القضاء الإداري جرى نقلها إلى المبنى الجديد، ولا يوجد في المبنى القديم سوى أوراق القضايا التي جرى حفظها.

واتفق نقيب المحامين على نقل أوراق تلك القضايا إلى أحد المخازن، ويجرى تسليم المبنى لنقابة المحامين من أجل تطويره كنادي لمحامين قنا.

جاء ذلك خلال تفقد نقيب المحامين مع المستشار عبد الكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري بقنا، لمبنى محكمة القضاء الإداري، بحضور عبدالمجيد هارون أمين صندوق نقابة محامين مصر، وأحمد حسين العيادى نقيب محامين قنا، وهند عبد المعطي، عضو مجلس نقابة محامين قنا.