نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة: جنوب أفريقيا تمتلك فريق دفاع على قدر عال من الاحترافية

قال أحمد مهنا نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، إنه توجه اليوم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي للتضامن مع القضية الفلسطينية، ودعوى دولة جنوب أفريقيا وملفها ضد الكيان الصهيوني، الذي أباد الشعب الفلسطيني بأوامر واضحة من قادته.

تعليمات الإبادة الجماعية من قادة الاحتلال أفصحوا عنها أمام شاشات التلفاز

أضاف «مهنا» في حوار عبر تطبيق "زووم" من لاهاي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، أن تعليمات الإبادة الجماعية من قادة الاحتلال، أفصحوا عنها أمام شاشات التلفاز، لافتا إلى أن الاحتلال استهدف المدنيين والأطفال والنساء.

دولة جنوب أفريقيا البطل الحقيقي اليوم

وأردف أن دولة جنوب أفريقيا هي البطل الحقيقي اليوم، كونها تمكنت من دفع إسرائيل، للمثول أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة بتاريخها الذي يبلغ 76 عاما.

جنوب أفريقيا تمتلك محامين على قدر عال من الاحتراف

وأشار إلى أن دولة جنوب أفريقيا نجحت في مهمتها بجعل إسرائيل في قبضة العدل الدولية، لامتلاكها محامين على قدر عال من الاحتراف، لافتا إلى أنهم ركزوا في دعواهم على وجود النية المسبقة للإبادة الجماعية.