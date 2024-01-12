«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. رياح وتوقعات بسقوط أمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، إذ يتوقع الخبراء أنه بدءا من السبت ستكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تكون غزيرة أحيانا، بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50 تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بسرعة رياح تتراوح بين 60 و70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة غدا السبت

وجاءت درجات الحرارة غدا كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 06 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.