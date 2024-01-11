عاجل.. أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذا الموعد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة، مشيرة إلى أننا نتعرض لمصادر كتل هوائية أثرت علينا، قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى أننا نتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، عمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أننا بدأنا نشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة، خاصة أننا خلال الأيام الماضية شهدنا معدلات درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ3 و4 درجات، فكانت الأجواء مشمسة ودافئة ومستقرة، لدرجة أن الناس كانت تسأل: أين الشتاء؟.

وأشارت إلى أننا بدأنا تدريجيا من أمس واليوم، نشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، واليوم سجلت درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 18 درجة.

وتابعت: «أيضا كان هناك نشاط نسبي للرياح جعلنا نشعر أن قيم درجات الحرارة أقل من الـ18 درجة، لأن وجود نشاط للرياح يجعلنا نشعر أكثر بالبرودة».