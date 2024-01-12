الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تضرب 8 محافظات

تحذر الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة 12 يناير الجاري، بسبب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على 8 محافظات، فضلًا عن نشاط حركة الرياح التي تتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج، كما حذرت من برودة الطقس على أغلب الأنحاء، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري 18 درجة فقط.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، وسقوط الأمطار على عدة محافظات، فضلًا عن درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتحذر الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر، إذ يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تكون الأجواء مائلة للدفء في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، تنخفض تدريجيًا بحلول المساء ليسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى في كاترين درجتين فقط.

الشبورة على الطرق السريعة

وتضمنت تحذيرات الأرصاد الجوية، كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة خلال الصباح الباكر، موجهةً السائقين بإتبّاع تعليمات المرور تجنبًا لوقوع الحوادث.

أمطار اليوم في مصر

وتضمنت تحذيرات الأرصاد الجوية، ضمن حالة الطقس، سقوط أمطار اليوم في مصر، والتي تضرب نحو 8 محافظات، إذ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، وذلك في مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري أي محافظات «مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبورسعيد، والغربية، ودمياط».

إتجاه الرياح في مصر اليوم

وتنشط حركة الرياح في مصر اليوم وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية، وغرب البلاد على فترات متقطعة، كما إنّها تنشط على البحر الأبيض المتوسط، لتتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج لتتجاوز 3 أمتار.

درجة الحرارة اليوم في مصر

وبحسب الأرصاد الجوية فإنّ درجة الحرارة اليوم في مصر من المقرر أن تكون كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 6.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فإنّ الأرصاد تحذر من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد تكون رعدية في بعض الأحيان وغزيرة بنسبة حدوث تصل إلى 70% تقريبًا، ونشاط الرياح على البحر المتوسط واضطراب حركة الملاحة، اعتبارًا من السبت 13 وحتى الأحد 14 يناير.