الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني

أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان اليوم، إنّ إسرائيل أخفقت مرارًا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ بدء الهجوم على غزة، فيما أكدت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنّ المنظمة الأممية سلّطت الضوء مرارًا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: «التمييز، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات».

وتابعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأنّ المنظمة شدّدت أكثر من مرة على أن هذه الانتهاكات، قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذّرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى.

رفض مطالب جنوب إفريقيا بقف العدوان

جاء ذلك بالتزامن مع جلسات اليوم الثاني من نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، فيما دعت إسرائيل المحكمة إلى رفض مطالب جنوب إفريقيا بالوقف الفوري لحملتها العسكرية في قطاع غزة.