بعد إصابة مشجع بنزيف المخ.. نصائح حسام موافي لمواجهة «التعصب الكروي»

التعصب الكروي من الأمور الخطيرة التي قد تضر بصحة الإنسان، فلم يعد الأمر مقتصرًا على انتماء الفرد لنادٍ رياضي أو تشجيع فريق معين، بل يصل الأمر ببعض الأشخاص إلى التعصب الفكري الذي يسبب الشلل والأزمات القلبية، في حالة هزيمة الفريق الذي يشجعه، بحسب ما أشار إليه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال حواره ببرنامج «مصر تستطيع»، مع الاعلامي أحمد فايق، على قناة «دي إم سي».

تقبل فكرة الهزيمة

«عندي مريض متعصب كروي جاله نزيف في المخ بسبب هزيمة فريقه، وهو دلوقتي في العناية المركزة»، وتعجب موافي من وصول الحال ببعض الأفراد إلى الشلل والأزمات القلبية، التي قد تودي بحياتهم نتيجة عدم تقبل فكرة هزيمة فريقهم، في حين يخرج اللاعبون المهزومون من الملعب وهم يضحكون، لأنهم يدركون جيدًا أن الرياضة مكسب وهزيمة، مؤكدًا أن الحل الوحيد لتلك الحالة هو عدم الاهتمام واستذكار قول الله تعالي: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، فبذكر الله تهون أمور الدنيا ويطمئن الإنسان.

اتباع الوسطية في أمور حياتنا

الوسطية هي خير الأمور، كما قال موافي في حوار تليفزيوني، مُعتبرًا الشخص المتعصب ذو قلب غير مطمئن، وعلاجه الوحيد هو ذكر الله، الذي يساعد على الخروج من حالة التعصب والتوحد الكاملة مع خسارة الفريق، إلى حالة أخرى إيجابية: «شجع كورة بس خليك وسطي».

وكانت وصايا الرسول هي خير دليل للسير في حياتنا، حيث أشار موافي خلال حديثه إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»، داعيًا بذلك أن يكون هوانا لإرضاء الله، وما جاء به الرسول، وألا تتحكم الأشياء التي نهواها ونحبها في حياتنا.