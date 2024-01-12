استعدادات مكثفة بوسط سيناء لمواجهة السيول المحتملة

بدأت مناطق وسط سيناء استعداداتها لمواجهة السيول المحتملة والأمطار الغزيرة التي قد تضرب المنطقة خلال الأيام المقبلة، كما تم تحذير الأهالي من الإقامة في المنحدرات.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة، في بيان، أنه أقام عدة حواجز ترابية وتحديد مجرى السيل، والعمل على رفع الإشغالات بشكل كامل، تحسبًا لسقوط الأمطار بكثافة الأيام القادمة.

تحذير الأهالي من الإقامة بمجرى السيل

وأضاف مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه نبه على الأهالي من سكان المناطق الصحراوية بعدم الإقامة في سفوح الجبال أو الأودية والمناطق القريبة من مجرى السيل القادم من مرتفعات الجبال والمنحنيات، سواء القادمة من جبال مدينة نخل، أو القسيمة والقرى الحدودية، باتجاه الحسنة ومنها إلى جنوب العريش.

تشكيل لجنة طوارئ بمجلس المدينة

بدوره، تفقد سعد خليل البغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، مجرى السيول، ووجه بضرورة إزالة المخلفات وتشكيل لجنة للطوارئ تعمل على مدار الساعة، من أجل رفع المعوقات أمام مجرى السيل، وعمل طريق باللوادر والحفارات لمجرى السيل القديم، ليكون بعيدًا عن التجمعات السكنية.

وأكد «البغدادي» في بيان، أن مجرى السيل القديم معروف لدى الجميع، مشيرًا إلى أن المجلس وضع إرشادات وعلامات للمواطنين تحذر من الاقتراب منها.