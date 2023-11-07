خطة لاستصلاح 350 ألف فدان في وسط سيناء بمياه «المحسمة»

عقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وخلف زناتي نقيب المعلمين، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، لقاء في مدينة العريش بحضور قيادات العمل النقابي في نقابتي المعلمين والزراعيين لاستعراض خطط النقابتين في التنمية الزراعية في سيناء، والاستفادة من خبرات نقابة الزراعيين في المشاركة بأكبر مشروع لاستصلاح 350 ألف فدان في وسط سيناء، اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة من محطة المحسمة.

وقال محافظ شمال سيناء خلال اللقاء، إنّه جار إطلاق المرحلة الثانية من التجمعات التنموية الزراعية شاملة كاملة المرافق من الآبار الجوفية والمنازل وشبكات الكهرباء والري والتعليم والصحي، على أن يتم تخصيص 5 أفدنة لكل منتفع شاملة المنزل والخدمات الأخرى بتسهيلات كبيرة في السداد لمدة طويلة تصل لأكثر من 10 سنوات.

وأكد أنّ المشروعات التنموية في سيناء تستهدف تسكين 3 ملايين مواطن مصري من الدلتا ووادي النيل لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، كما أشاد بدور وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في إنشاء التجمعات الزراعية ومراكز الخدمات الزراعية في مناطق الاستصلاح في شمال سيناء لرفع الوعي لدى المنتفعين بالأراضي الجديدة بالتطبيقات العلمية في زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية التي تناسب التربة في سيناء ضمن خطة رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية في المحافظة.

وأوضح أنّ المشروعات التنموية لا تشمل القطاع الزراعي فقط، بل تمتد لتنفيذ مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي والاستفادة من الميزة النسبية لشمال سيناء في تصنيع زيت الزيتون، وهو الأعلى جودة في العالم.