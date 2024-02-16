الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.. 3 طرق بسيطة

تُعد منظومة تكافل وكرامة من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية، حيث تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وتستهدف هذه المنظومة الأسر التي لديها دخل شهري أقل من 400 جنيه مصري، وكذلك الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأرامل أو المطلقات، وتهتم تلك الفئات بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة لمعرفة نتيجة تقدمهم للحصول على الدعم النقدي.

ونقدم لكم في السطور القادمة طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، وفق لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

يتم اختيار الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة من خلال لجان مختصة، وذلك بناءً على عدة معايير، منها:

دخل الأسرة الشهري.

عدد أفراد الأسرة.

الحالة الاجتماعية للأسرة.

وجود أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأرامل أو المطلقات أو كان رب الأسرة مسجونا لعدة سنوات.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

يمكن للمرأة المتزوجة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال إحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى: الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذه الخطوات

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

- الضغط على أيقونة «الاستعلام عن حالة تكافل وكرامة».

- إدخال الرقم القومي للمرأة المتزوجة في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على زر «بحث».

الطريقة الثانية: الاستعلام عن طريق الرسائل النصية

- إرسال رسالة نصية إلى الرقم 15045 تحتوي على الرقم القومي للمرأة المتزوجة.

- سيتم إرسال رسالة نصية ثانية تحتوي على نتيجة الاستعلام.

الطريقة الثالثة: الاستعلام عن طريق مكاتب البريد

يمكن للمرأة المتزوجة الذهاب إلى أحد مكاتب البريد وتقديم طلب الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال تقديم الرقم القومي الخاص بها.

الشروط العامة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

فيما يلي الشروط العامة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة:

1- أن تكون المرأة المتزوجة مصرية الجنسية.

2- أن تكون المرأة المتزوجة مقيمة في مصر بشكل دائم.

3- أن تكون المرأة المتزوجة لديها دخل شهري أقل من 400 جنيه مصري.

4- أن تكون المرأة المتزوجة لديها أحد أفرادها من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأرامل أو المطلقات أو قدمت ما يدل على هجره لها منذ أعوام أو كان مسجونا.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة من خلال إحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى: التسجيل عن طريق مكتب شؤون الأسرة

الذهاب إلى مكتب شؤون الأسرة التابع للمنطقة السكنية للمرأة المتزوجة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

تقديم المستندات المطلوبة، وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمرأة المتزوجة.

صورة من شهادة الزواج.

صورة من شهادة ميلاد الأطفال، إن وجدوا.

ملء استمارة التسجيل.

الطريقة الثانية: التسجيل عن طريق الرسائل النصية

إرسال رسالة نصية إلى الرقم 15045 تحتوي على الرقم القومي للمرأة المتزوجة وعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للأسرة.

سيتم إرسال رسالة نصية ثانية تحتوي على موعد مقابلة شؤون الأسرة.

الطريقة الثالثة: التسجيل عن طريق مكاتب البريد

يمكن للمرأة المتزوجة الذهاب إلى أحد مكاتب البريد وتقديم طلب التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال تقديم المستندات المطلوبة.