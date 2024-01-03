عاجل.. أول رد فعل من إمام عاشور على قرار «فيفا» المنتظر لصالح الزمالك

ينتظر مسؤولو نادي الزمالك قرارا حاسما من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد يقضي بحصوله على حق رعاية في صفقة انتقال إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي للنادي الأهلي مثلما حدث معه في بعض الصفقات التي ضمها ومن بينها السنغالي إبراهيما نداي.

وكان نادي الزمالك خاطب بشكل رسمي ميتلاند الدنماركي من أجل حق رعايته بعد عملية انتقال إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي.

وكشف مصدر مقرب من إمام عاشور عن ردة فعل اللاعب بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أن اللاعب يركز في الوقت الحالي مع المنتخب الوطني من أجل تحقيق بطولة الأمم الإفريقية، وحتى بعد عودته سيركز فقط مع النادي الأهلي ولا يعنيه هذا الأمر لأنه لا يخصه من الأساس ورفض التركيز معه قائلا: هذا أمر لا يعنيني لأنني لن ادفع أي شيء من الأساس

قرار منتظر من فيفا

ومن المحتمل أن يصدر قرارا رسميا من «فيفا» بشأن حقوق رعاية الزمالك لإمام عاشور خلال العام الجاري، وإذا حسم لصالح الأبيض فسيحصل على مبلغ كبير نظير تواجد اللاعب معه قبل إتمام عامه الـ٢٣.

وتنص لائحة الانتقالات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأنه في حالة انتقال أي لاعب خلال مدة عقده، يُدفع نسبة 5% من أي ثمن انتقال، لا يشمل مكافآت التدريب المدفوعة إلى ناديه السابق، وتوزيعها بواسطة النادي الجديد كحق رعاية «تضامن» على الأندية المتداخلة في تدريبه وتعليمه على مر السنوات.