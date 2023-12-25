بعد التجديد لـ أحمد فتوح.. صدمة جديدة للزمالك من فيفا.. |عاجل

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا بإيقاف قيد نادي الزمالك بشكل مفاجئ، بسبب مهاجم الفريق الأبيض البنيني سامسون أكينيولا.

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

450 ألف دولار إجمالي مستحقات كاراكاس الفنزويلي

وجاء خطاب فيفا إلى اتحاد الكرة المصري بإيقاف قيد الزمالك لعدم سداد مستحقات نادي كاراكاس الفنزويلي البالغة 450 ألف دولار والخاصة بصفقة المهاجم البنيني.

وكان مصدر في نادي الزمالك، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: أن الحكم الخاص بإيقاف القيد لدى نادي الزمالك قديم، وأن النادي الأبيض يتواصل في الوقت الحالي مع نادي كاركاس الفنزويلي، من أجل إنهاء هذا الملف نهائيا خلال الفترة الحالية.

حصيلة مشاركات سامسون مع الزمالك الموسم الجاري

الجدير بالذكر أن سامسون أكينيولا، شارك الموسم الجاري في 3 مباريات في مختلف البطولات رفقة الفريق الأبيض، لم ينجح خلالها في تسجيل أو صناعة أي هدف يذكر.