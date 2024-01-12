الكشف على 1286 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية التضامن التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1286 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ101 مواطن.

فحص المواطنين في 6 تخصصات

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية بقرية التضامن التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف ، فحص المرضى في 6 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

استصدار 11 قرار علاج على نفقة الدولة

كما تضمنت القافلة إجراء 48 تحليلاً بمعمل الدم، و36 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 13حالة أشعة، واستصدار 11 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 103 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.