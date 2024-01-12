قافلة طبية للكشف على العاملين بالكهرباء وأهالي البحر الأحمر

تنظم شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء قافلة طبية في مدينة الغردقة يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 من شهر يناير الجاري 2024؛ للكشف الطبي على العاملين بشركات الكهرباء وأسرهم والمحالين للمعاش، وأسرهم وكذلك المواطنين من أبناء محافظة البحر الأحمر.

المستشفيات والاطقم الطبية المشاركون بالقافلة

وأعلن الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق، أنّه سيشارك في القافلة الطبية في مدينة الغردقة للكشف الطبي على العاملين بشركات الكهرباء وأسرهم والمحالين للمعاش وأسرهم والمواطنين من أبناء محافظة البحر الأحمر كلا من مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر ومستشفى الرواد للعيون ومستشفى الكهرباء في الإسماعيلية، وتضم عددًا كبيرًا من الأساتذة والاستشاريين المشاركين بالقافلة.

تقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية لجموع العاملين وأسرهم بنطاق المحافظات المختلفة

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية في تصريحات صحفية انه سيتم توقيع الكشف الطبي بجميع التخصصات «العيون - الأنف والأذن - الباطنة - القلب - الجراحة العامة - المسالك»، ضمن خطة الشركة لتقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية لجموع العاملين وأسرهم بنطاق المحافظات المختلفة، خاصة الحدودية التي تشهد اهتمامًا خاصًا من القيادة السياسية والدولة المصرية.

القافلة تضم تخصصات مختلفة

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية مواصلة الشركة تنظيم المزيد من القوافل الطبية مع التركيز على المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الجيدة والمناطق النائية لافتًا إلى أنّ القافلة تضم تخصصات مختلفة وعددًا من الأطباء والأطقم الطبية والتمريض لإجراء الفحوصات اللازمة لأي مواطن مع توفير الأدوية التي يحتاجها.