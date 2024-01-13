مشكلات أم أفراح؟.. دلائل رؤية الشعر الأبيض في المنام

رموز وعلامات كثيرة تدل عليها رؤية الإنسان نفسه وقد أصابه الشيب وامتلأ رأسه بالشعر الأبيض، وهي من الرؤى التي تثير الذعر والمخاوف لدى بعض الشباب باعتبار الشعر الأبيض من علامات الشيخوخة التي تنذر بقرب الموت، وهي الدلائل التي فسرها وأوضحها كتاب تفسير الأحلام للعالم ابن سيرين.

قال ابن سيرين إن رؤية الشعر الأبيض في المنام تدل على الوقار والمنزلة الرفيعة التي يتمتع بها الحالم بين الناس، وعلى غير المتوقع قد يرمز حلم الشعر الأبيض إلى العمر الطويل والصحة الجيدة التي سيُرزق بها الحالم، كما تدل مشاهدة الشيب في الحلم على زوال المشكلات والهموم التي يعاني منها الرائي.

الشعر الأبيض في المنام للعزباء

ترمز رؤية الفتاة العزباء في المنام خصلة بيضاء في شعرها إلى الحكمة والوقار التي تتمتع بهما، أما في حال رؤيتها الشعر الأبيض يغطي رأسها فيدل ذلك على الحزن الكبير، والخلافات الكبيرة بينها وشريك حياتها، وإذا رأت الفتاة العزباء نفسها تصبغ شعرها باللون الأبيض فيدل ذلك على قرب موعد زواجها من شخص مناسب.

الشعر الأبيض في المنام للمتزوجة

يرى ابن سيرين أن الشعر الأبيض في منام المتزوجة إشارة إلى الشقاء في حياتها بسبب سوء معاملة أهل زوجها، كما يدل على تعرضها إلى المشاكل والكلام الجارح، وإذا رأت المتزوجة في حلمها شعر زوجها أبيض فيدل ذلك على الرزق الوفير الذي ستناله، وفي حالة رؤية المتزوجة الجزء الأمامي من شعرها فقط باللون الأبيض فيدل ذلك على الخيانة التي ستتعرض لها من زوجها.

الشعر الأبيض في المنام للحامل

قال ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام، إن رؤية السيدة الحامل للشعر الأبيض في حلمها يدل على قرب موعد ولادتها وسترزق بالمولود الذكر، كما يشير ذلك إلى إلى الخير الكثير والرزق الوفير التي ستحصل عليه.أما عن قيام الحامل بنتف الشعر الأبيض بعنف في الحلم، فيدل ذلك على الكرب الشديد التي ستتعرض له في تلك الفترة، وربما سيتعرض الطفل للإجهاض.

الشعر الأبيض في المنام للمطلقة

يدل رؤية السيدة المطلقة في المنام للشعر الأبيض على أنها شخصية متدينة وستتمتع بالعمر الطويل في حياتها، كما يدل ذلك على قرب موعد تحقيقها الأهداف والطموحات التي تتطلع إليها وفي حال رأت المطلقة الشيب بمقدمة الرأس فيدل على المحن الكبيرة التي ستتعرض لها في تلك الفترة.

الشعر الأبيض في المنام للرجل

أوضح ابن سيرين أن رؤية الحالم الشعر الأبيض يرمز إلى التقوى والعلم اللذان يتمتع بهما في حياته، كما يدل رؤية الرجل الشعر الأبيض يتحول إلى أسود في المنام على مواجهته للفقر بمفرده دون إفشاء ذلك للناس، أما في حالة رؤيته وهو ينتف الشعر الأبيض يدل ذلك على التخلص من الهموم والمشاكل الكبيرة التي يمر بها في حياته، كما يشير إلى الترقي في العمل والحصول على الوظيفة المرموقة.