لأول مرة.. فنانون يخوضون البطولة المطلقة في السينما والدراما خلال 2023

يخوض كثير من الفنانين هذا العام أولى بطولاتهم المطلقة وذلك من خلال الدراما والسينما، كما شهد أيضًا التليفزيون المصري خلال 2023 تقديم مجموعة من الشباب لبطولات أغلبها من الأعمال الكوميدية التي لاقت نجاحًا كبيرًا داخل السباق الرمضاني وخارجه، وعلى رأسهم الفنان حاتم صلاح الذي قدم أول بطولة مطلقة له في الدراما.

حاتم صلاح

قدم الفنان حاتم صلاح أول بطولة مطلقة له هذا العام من خلال تجربته في مسلسل على باب العمارة الذي تم عرضه على منصة «واتش ات» الرقمية، ولاقى نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند الأول وقت العرض، وأصبح من أكثر 10 مسلسلات مشاهدة على المنصة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حيث قدم من خلاله حاتم صلاح دور الثري الصعيدي الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، ويعمل بوابًا لإحدى العمارات فيعمل على لفت الإنتباه ويتحول من مجرد بوابًا إلى بطل.

عصام عمر

كما خاض الممثل عصام عمر أولى بطولته المطلقة من خلال تجربتة الأولى في مسلسل «بالطو» المكون من 10 حلقات حيث تدول الأحداث في إطار كوميدي حول الدكتور عاطف الذي يُكلف بالخدمة في إحدى القرى الريفية ثم يجد نفسه مديرًا للوحدة الصحية بالكامل و مسئولًا عن كل شيء.

شيكو

قدم شيكو أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم «أبن الحاج أحمد» الذي تم طرحة 21 من شهر أبريل الماضي، كما تدور الأحداث في إطار كوميدي حيث يتورط أحمد في مشاكل كثيرة والذي تجعله يقع في مواجهه مع عصابة خطيرة فيتعاون مع نبيلة ليتصدى إلى الخطر.

أكرم حسني

فيما خاض الفنان أكرم حسني أولى تجارب البطولة المطلقة الأولى في السينما من خلال فيلم «العميل صفر»، الذي طُرح في أغسطس الماضي، وتدور أحداثه حول فرد الأمن الذي يحلم أن يكون بطلًا، ولكنه يلاقى فشلًا كبيرًا في ذلك ثم يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، وهذا العمل من تأليف وائل عبدالله و إخراج كريم العدل.

أحمد أمين

كما قدّم أحمد أمين أولى البطولات المطلقة له في الدراما المصرية، وذلك من خلال عمل كوميدي عُرض في رمضان 2023، وهو مسلسل «الصفارة» الذي يتكون من 15 حلقة، كما أن تدور احداث هذا العمل في إطار كوميدي حول شفيق الذي يعمل مرشدًا سياحيًا ويقوم بسرقة صفارة الملك توت عنخ أمون التي تجعله يعود بالزمن لمدة ثلاث دقائق فقط ليغير واقعه ومن يدخل في عدة مغامرات مثيرة.