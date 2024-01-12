باحث قانوني: إسرائيل موقفها ضعيف أمام «العدل الدولية» بسبب الأدلة المقدمة

قال الدكتور نجيب بيطام الأكاديمي والباحث القانوني بجامعة باتنة بدولة الجزائر، إن إسرائيل اليوم ترد على اتهامات جنوب إفريقيا وتريد أن ترسم صورة تلك الدولة التي تحترم المبادئ والقانون الدولي، خصوصا فيما يتعلق بالحق في الدفاع عن نفسها لما تعرضت له من المقاومة الفلسطينية.

وأضاف «بيطام»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية» خلال نشرة أخبار الثانية عشرة ظهرًا مع الإعلامية شيماء الكردي، أن ما قدمته دولة جنوب إفريقيا بالأمس من ادعاء، يُفند دفاع دولة الكيان الصهيوني، حيث شاهدنا الأدلة الموثقة التي قدمتها جنوب إفريقيا للإبادة الجماعية وإسقاط المدنيين.

وتابع الباحث القانوني بجامعة باتنة، بأنّ إسرائيل تريد أن تستبق ما قد يصدر من محكمة العدل الدولية ومن بعدها مجلس الأمن، لأنّه في حالة إصدار قرار من محكمة العدل الدولية فإنّه سيُلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة و حينها يُحال هذا القرار إلى المجلس الأمن ليصوت عليه، مشيرًا إلى أن إسرائيل موقفها ضعيف قانونيًا بسبب أن جميع الأدلة المقدمة موثقة بالفيديوهات، لكن يظهر من ورائها الموقف الأمريكي كما شاهدنا بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في تصريحه بأن ما تدعيه جنوب إفريقيا فيه كثير من المغالطات.