ساعات ويبدأ شهر رجب.. «الإفتاء» توضح محظورات الشهر الحرام

أقل من 24 ساعة تفصل المسلمين عن أول رجب 2024، وفي هذا التوقيت يستعد العديد من المواطنين لاستقبال الشهر الحرام المبارك، ويسعى العديد منهم إلى اتباع العبادات المستحبة، خلال هذا الشهر، سعيًا إلى أن ينالوا من ثوابه، ومن أبرز العبادات التي يحرص عليها العباد في هذا الشهر الكريم هي الدعاء والصوم.

محظورات الشهر الحرام

وبالتزامن مع قرب حلول اول رجب 2024، بدأ البعض يتسائل حول الأعمال المحظورة خلال هذا الشهر الحرام، وذلك حتى يتمكنوا من حسن استغلاله، أوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت أن الذنب في الأشهر الحرم يكون مضاعفا، بالثقل وليس بالكم، وعلى العبد ان يجتنب القيام بأي ذنب خلال هذه الشهور.

أوضحت أن اول رجب 2024 هو الوقت الذي على المسلم أن يلتزم باتباع أوامر الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه العباد، وقد حرم الله سبحانه وتعالى القتال خلال هذه الأشهر، وهذا هو السر خلف تسميتها بـ«الأشهر الحرم».

افعال مكروهة في اول رجب 2024

ولفتت الإفتاء المصرية إلى أنه على المواطنين مع اول رجب 2024، أن يجتنبوا القيام بأي أفعال تغضب الله سبحانه وتعالى، وإلا يكون ظلم نفسه ظلما كبيرا، وورد في فتوى الإفتاء عن اول رجب 2024: «خلال هذا الشهر على العبد أن يجتنب القيام بأي محرمات، أن يتراخى في عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلا يكون ظلم نفسه ظلما كبيرا كما ورد في القرآن الكريم».