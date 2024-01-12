مع اقتراب أول رجب 2024.. كيف كان يستقبله النبي؟

استطلعت دار الإفتاء المصرية الهلال، وأعلنت أن اول رجب 2024 سيكون غدا السبت، وفي هذا التوقيت، يستعد العباد لاستقبال هذا الشهر المبارك والحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى، كما أن البعض يعتبر شهر رجب فرصة لتحسين علاقتهم مع الله، والتوبة عن أي أخطاء كان يقوم بها، والبدء في طاعته وعبادته سبحانه وتعالى بشكل أفضل.

اول رجب 2024

وبالتزامن مع قرب اول رجب 2024، قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر في تصريح، لـ«الوطن»، إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على حسن استقبال هذا الشهر الكريم، حيث أن شهر رجب من الأشهر الحرم وفيه الكثير من الخير والبركات.

وأوضح أنه من المستحب أن يستقبل العباد اول رجب 2024 على طريقة النبي، وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا الشهر بالدعاء وأشار إلى ما ورد عن أنس - وإن كان في إسناده مقال - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان».

اول رجب 2024 على طريقة النبي

ولفت في حديثه حول استقبال اول رجب 2024 على طريقة النبي، أنه من ضمن العبادات التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا الشهر الكريم هي الصيام، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان.

بالتالي فيستحب في اول رجب 2024 أن يحرص العباد على الإكثار من الصيام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى وجود العديد من الأحاديث التي جاءت تؤكد حرصه صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصيام، ومن ضمنها: ما رواه عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب - ونحن يومئذ في رجب - فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم".