مع قرب بداية شهر رجب.. اعرف أفضل الأعمال المستحبة

يستعد المسلمون في الوقت الحالي لاستقبال شهر رجب والتعرف على أفضل الأعمال المستحبة في هذا الشهر المبارك، نظرا لكون شهر رجب واحدا من الأشهر المباركة في العام، وخلاله يحرص العديد من المسلمين على الإكثار من الدعاء والصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل.

شهر رجب وأفضل الأعمال المستحبة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّه على العبد في شهر رجب اتباع أفضل الأعمال المستحبة، ومن أبرز هذه الأعمال هي صيام التنفل، فالصيام في شهر رجب من الأعمال المستحبة وله ثواب كبير عن الله عز وجل، كما أن النبي، صلى الله عليه وسلم كان حريص على الصيام في شهر رجب، وذلك وفقا لما ورد في فتوى لدار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي على الانترنت.

الأعمال المستحبة

كما أضافت الإفتاء المصرية في فتواها حول شهر رجب وأفضل الأعمال المستحبة خلاله، أوضحت أن شهر رجب من الأشهر الحرم، وعلى العبد أن يكثر من الأفعال الخيرة فيه، كالصيام والدعاء والزكاة، وأن الصيام هو على رأس قائمة الأعمال المستحبة خلال شهر رجب.