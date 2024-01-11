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رفع 203 طن قمامة ومخالفات من شوارع ومدن الإسماعيلية

كتب:

عمرو الورواري
08:36 م | الخميس 11 يناير 2024
تجميل مدخل الاسماعيلية

تجميل مدخل الاسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات من شوارع وميادين المحافظة والقرى والمراكز المختلفة، ضمن الحملة المكبرة لتجميل شوارع المحافظة.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملة تستهدف إعادة الوجه الحضاري للمحافظة بكامل مناطقها لتشمل المراكز والمدن، مشيرا إلى أن الحملة تعمل بشكل يومي وتستجيب لبلاغات المواطنين بشأن أى تكدس للقمامة أو المخلفات.

حملات موسعة في القرى 

ونجحت إدارة تحسين البيئة في مركز ومدينة فايد من رفع 126 طن من القمامة، من مدينة فايد وقرى أبوسلطان، سرابيوم، و كسفريت، فيما نفذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد أعمال حفر وتركيب بالوعات لصرف مياه الأمطار استعداداً لموسم الأمطار، في مناطق مساكن النادي، و المساكن الاقتصادية.

وفي مدينة المستقبل تم رفع أكثر من 38 طن قمامة ومخلفات ومواد صلبة  من نطاق  الشوارع الرئيسية والفرعية من نطاق مساكن «مبارك، مجلس المدينة، التعاونيات، المميز ب، البنك ، ايجيكوا، الأوقاف».

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب من رفع 22 طنا من القمامة وذلك من قرية أبوخليفة، فيما تم رفع 90 طن قمامة ومخلفات من مدخل وتوابع المدينة، إلى جانب رفع 53 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى «المحسمة القديمة والوادي الأخضر و30 يونيو وقرية السلام والشروق».

زراعة 1500 شجرة بمدخل طريق الإسماعيلية 

وتمكن قسم الحدائق والمتنزهات في الإسماعيلية من زراعة 1200 شتلة من الزهور والنباتات تقدر بـ 1000 متر تقريبًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب شبكة ري للمسطح الأخضر بالجزيرة الوسطى لطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي 

وشملت أعمال التطوير رفع الكفاءة تركيب بلاط مزايكو على جانبي الطريق بمساحة 25 متر؛ وذلك لسهولة حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للطريق لكونه من أهم طرق ومداخل الإسماعيلية.

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