رفع 700 طن قمامة وأتربة في حملات بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رفع 8 وحدات محلية، لـ560 طن قمامة و60 طن أتربة و80 طن مخلفات صلبة بالمنطقة المركزية وعلى الطرق السريعة في المنصورة، من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

حملات نظافة في الدقهلية

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها بمحافظة الدقهلية، أنّ الحملة نُفذت بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة، في مراكز «المنصورة وأجا والسنبلاوين وميت غمر وبلقاس وشربين ونبروه وبني عبيد».

وأضاف أنّ الحملات شملت رفع كفاءة النظافة العامة في محيط الكنائس بشارع بورسعيد والسكة الجديدة والقديمة، ورفع كفاءة النظافة بالحدائق العامة في شارع الجيش وسعد زغلول وشجرة الدر وعروس النيل والميادين العامة.

غسيل الأرصفة بشارع بورسعيد

وجرى غسيل الأرصفة بشارع بورسعيد، وكنس الأتربة بشارع السكة الجديدة والمشاية، وأيضًا رفع كفاءة النظافة العامة على الطرق المؤدية إلى مداخل مدينة المنصورة، ورفع الأتربة والمخلفات الصلبة.