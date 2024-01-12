ضبط أسلحة ومخدرات بأكثر من مليون جنيه في حملة بـ5 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن «الأقصر، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، المنوفية» جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الأقصر

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر.. وبحوزته 1.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة المنزلة.. وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- دراجة نارية.

ضبط عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلي وطلقة.

مديرية أمن الشرقية

ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح وبحوزتهما 5 كيلوجرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

ضبط عاطلين - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية لمخدر الاستروكس- فرد محلى وطلقة.

مديرية أمن القليوبية

ضبط عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزته فرد محلى وعدد من الطلقات- 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة مركز شرطة بنها .. وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات- دراجة نارية.

ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ .. وبحوزتهما 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات- سلاح أبيض مطواة- ميزان حساس.

مديرية أمن المنوفية

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا وبحوزته كمية لمخدري الحشيش، والهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و200 ألف جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.