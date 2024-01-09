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ضبط مخدرات بـ10 ملايين جنيه مع مسجلي خطر في 4 محافظات

كتب:

محمد بركات
02:11 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري بحوزة عدد من المسجلين خطر في 4 محافظات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلوجراما، و500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما، و260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32 كيلوجراما، و5 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، و2 كيلوجرام لمخدر الهيروين، وطبنجة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 سلاح أبيض، و2 ميزان حساس، وذلك بحوزة 3 عاطلين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، و2 عاطلين بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، و2 عاطلين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وعاطل بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، إذ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ10 ملايين و460 ألف جنيه.

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