مقتل 5 تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

في ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا «قتل عمد – خطف – استعمال قوة - سلاح نارى»، مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف ، وأسفر التعامل عن مصرعهم وعثر بحوزتهم على (2 رشاش جرينوف – 11 بندقية آلية – 48 خزينة - 10 بنادق خرطوش - 46 فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قنبلة يدوية - ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بداخلها الأدوات المستخدمة في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية - 11 طربة لمخدر الحشيش وزنوا 1,100 كيلو جرام - 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون - 300 قرص مخدر - ميزان حساس – مبلغ مالى - هواتف محمولة - 4 دراجات نارية «بدون لوحات») .. كما أُصيب خلال التعامل (ضابط وفرد شرطة) من قوة قطاع الأمن المركزى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.