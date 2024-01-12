«شعبة الورق»: الفترة الحالية الأنسب للشراء.. الأسعار تشهد حالة من الهدوء

قال عمرو خضر، رئيس شعبة الطباعة والورق بالغرف التجارية، إن الدولة تمتلك مصنعين أحدهما في قنا والآخر في إدفو، وهما المصنعان المتخصصان في صناعة الأوراق وضخها بالسوق المصري، مشيرا إلى أن سعر الورق في البورصة العالمية، ارتفع خلال الفترة القليلة الماضية بما يقارب الـ15%.

خضر: ننتج 25% من الاحتياج السنوي المحلي

وأضاف «خضر»، لـ«الوطن»، أن حركة البيع والشراء الخاصة بالأوراق في السوق المصري، تشهد حالة من الهدوء النسبي، ناصحا كل من يريد شراء أوراق أو مواد طباعة، فعليه شرائها خلال الفترة الحالية، نظرا للهدوء النسبي في الأسعار: «إحنا بننتج 25% من الاحتياج السنوي المحلي».

وعن سعر الأوراق عالميا فقد زاد بنسبة تراوحت ما بين 10 لـ15%، بسبب اتباع كثيرا من سفن الشحن طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر، وعملت شركات التأمين الخاصة بالحاويات على زيادة كلفة التأمين، الأمر الذي انعكس بدوره على الأسعار في كل الدول: «مفيش نزول عالمي في سعر الأوراق خلال الفترة المقبلة».

وتابع «خضر»: «احتياج مصر من الورق من 450 لـ500 طن في العام الواحد، في حين يتم استيراد الجزء الأكبر من الاحتياجات المحلية من السوق الخارجي، نظرا لوجود مصنعين فقط يقومان بتلك المهمة في مصر».