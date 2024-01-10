أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج 2024 في بني سويف.. 3 أوراق مطلوبة

تُعد الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج من الإجراءات الضرورية في عقد القران وإتمام الزواج، والتي أتاحتها وزارة الصحة، حيث أعلنت عن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في بني سويف 2024، وأماكن استخراج الشهادة الصحية المطلوبة، كذلك إتاحة المشورة الطبية والعلاجية بمعرفة الفريق الطبي سواء أمراض وراثية أو معدية أو غير السارية بواسطة المستشفيات المتخصصة عقب إجراء التحاليل الطبية اللازمة .

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في بني سويف

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في بني سويف، واستخراج الشهادة الصحية للزواج 2024 والأوراق المطلوبة والتي تهدف إلى الكشف والاطمئنان على سلامة الزوجين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، في 8 أماكن داخل المحافظة، وهي كالتالي:

1ــ رعاية الطفل ببني سويف.

2ــ الوحدة الصحية بباروط.

3ــ المركز الطبي في ببا.

4ــ المركز الطبي بناصر.

5ــ وحدة قمن العروس الصحية بالواسطى.

6ــ وحدة المماليك الصحية بإهناسيا.

7ــ الوحدة الصحية ببدهل في سمسطا.

8ــ رعاية طفل الفشن.

الأوراق المطلوبة لـ فحص المقبلين على الزواج في بني سويف

وحددت وزارة الصحة أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في بني سويف لاستخراج الشهادة الصحية والأوراق المطلوبة كالتالي:

1 ــ بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص على أن تكون سارية.

2 ــ إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطرف الآخر.

3 ــ صورة شخصية للشخص المقبل على الزواج.

أنواع التحاليل لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2024 في بني سويف

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن أنواع التحاليل لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2024 في بني سويف ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تشمل تحاليل الأمراض المعدية، والفيروس الكبدي B، والفيروس الكبدي C، وفيروس الإيدز (AIDS)، الأمراض الوراثية ومنها الأنيميا المنجلية الثلاسيميا، والأمراض غير السارية ومنها نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وهناك فحوصات أخري ومنها فصيلة الدم، والعامل ريزوس، ونسبة الهيموجلوبين، وتقدم المشورة الطبية والعلاجية والنفسية عن طريق الفريق الطبية.