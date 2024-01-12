وظائف شاغرة في البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج.. الشروط وكيفية التقديم

أعلن البنك الأهلي المصري عن فتح باب التقديم لوظائفه لحديثي التخرج من خريجي 2020-2023، دون اشتراط الخبرة، وذلك حرصًا من البنك على مساعدة الشباب على بدء حياتهم العملية وتحقيق الاستقلال المادي.

وأوضح البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي كل التفاصيل الخاصة بالتقديم لوظائف حديثي التخرج، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير الشروط والتخصصات المطلوبة، وكيفية التقديم في وظائف البنك الأهلي، كالتالي:

شروط التقدم لوظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج

- يشترط البنك في المتقدم لوظائف البنك الأهلي حصوله على مؤهل عالي، كما يجب أن يكون معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

- يشترط في المتقدم لوظائف حديثي التخرج أن يكون من خريجى سنوات 2020 و2021 و2022 و2023.

- ويشترط أيضا حصول المتقدم على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- لابد أن يكون المتقدم ليس له اقارب في فروع البنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أوحتى الدرجة الثانية مصاهرة.

- يجب ألا يتخطى المتقدم للوظائف سن 28 عاما.

- يجب مراعاة أن يكون محل الإقامة للمتقدم للوظائف مطابق للرقم القومي.

الكليات والتخصصات المطلوبة

- كليات الحاسبات والاتصالات وما يعادلها.

- كليات الحقوق.

- كليات التجارة بأقسامها المحاسبة والضرائب والتمويل والتسويق والإدارة والتجارة الخارجية.

- كليات إدارة الأعمال بأقسامها بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم ومعلومات إدارية ومنشأة مالية وإدارة أعمال دولية لوجستيات وتسويق.

- كليات اقتصاد وعلوم سياسية بأقسامها اقتصاد وإحصاء.

- كليات تكنولوجيا المعلومات.

- كليات الهندسة.

طريقة التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري

يقوم الراغب في التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك، ثم الدخول إلى أيقونة الوظائف الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية، ثم ملء الاستمارة الخاصة بطلب التوظيف بالبيانات المطلوبة.