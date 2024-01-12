مفتي الجمهورية: الاحتكار في السلع من أفعال أصحاب الضمائر «الخربة»

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن معالجة كل ما يتصل بالتضيق وأذى الناس، سواء ماديا أو اجتماعيا، موجود في فتوى متسقة مع نفسها منذ بداية التشريع.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: «قد تملى الظروف على أصحاب الضمائر الخربة احتكار السلع، ولا ينظرون إلى أن مكسبهم حلال أو حرام، فالشريعة جاءت تدفع الأذى عن الناس، كما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

الضرر يزال بأحكام الشريعة الإسلامية

وأوضح «علام»، أن «العلماء قالوا الضرر يزال، يعنى الضرر كله بصوره وضروبه كافة، يزال بأحكام الشريعة الاسلامية، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، فهى قاعدة كبيرة تعلم الإنسان كيف يعيش بالحلال».

وتابع الفتي: «نحن فقدنا ثقافة الحلال، يعنى إنى ادفع كل كسب فيه شبهة حرام، وقضية الاحتكار من أخطر القضايا، وفيها أذى للناس، خاصة إذا كان يقع فى السلع محل الطعام للناس، يصيب الناس بضرر شديد لأنه أصاب أهم مقومات الحياة».