مفتي الجمهورية يوضح فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (فيديو)

فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه أحد الأمور التي يتساءل عنها العديد من المواطنين، لا سيما مع اقتراب موعد بداية الشهر الكريم، واستعداد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلاله، إذ أن شهر رجب أحد الشهور المباركة التي يستغلها العباد لتحسين علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى.

فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه

وعن فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في فيديو منشور على موقع «يوتيوب»، إن شهر رجب من الأشهر الحُرم، مشيرا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».

وأضاف مفتي الجمهورية، في حديثه عن فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه، قائلا: «إذا كان هذا الفضل العظيم قد ثبت لشهر الله المحرم، فهو يثبت أيضا لبقية الأشهر الحرم».

الأعمال المستحبة في رجب

وأشار خلال حديثه عن فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه، إلى أن الأشهر الحرم هي: ذي القعدة وذي الحجة ورجب، موضحا أن على العبد الحرص على القيام بالأفعال الخيرة في هذه الشهور، بالتالي فإن كل فعل خير خلال شهر رجب هو فعل مستحب.

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن الصيام من الأكثر الأفعال المستحبة في شهر رجب، وإن أكثر الأيام المستحب الحرص على صيامها خلال شهر رجب، هي الاثنين والخميس من الشهر والأيام الثلاثة البيض.