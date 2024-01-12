حقوقيون يشيدون بخطوة جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل: رسالة للعالم

انطلقت أمس جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية حول القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بأنها ترتكب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

القومي لحقوق الإنسان يشيد بخطوة جنوب إفريقيا

وفي هذا الإطار، قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جرائم إسرائيل واضحة للعيان، وخطوة رفع قضية من قبل جنوب إفريقيا لمحاكمتها أمام محكمة العدل الدولية هي خطوة مهمة ورسالة قوية إلى العالم تؤكد أن الإفلات من العقاب ليس القاعدة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن جنوب إفريقيا اعتمدت في دعوتها على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وأكدت أن جنوب إفريقيا قدمت تقريرا متكاملا يوثق كافة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وركز على انتهاكات القانون الدولي التي قامت بها إسرائيل من ضمنها الاستهداف المباشر للمدنيين وأعمال الإبادة الجماعية.

المنظمات الحقوقية تشيد بجنوب إفريقيا

وتعليقا على خطوة جنوب إفريقيا، قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الخطوة مهمة جدا في مصير الصراع الدائر حاليا داخل قطاع غزة، ومن شأنها المساهمة في مصيره بشكل أو بآخر، مؤكدا أهمية الالتزام بما سيصدر من حكم من قبل محكمة العدل الدولية.

في حين قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إنه على دول العالم أن تتبع نهج جنوب إفريقيا في موقفها القوي تجاه القضية الفلسطينية، من أجل الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة.