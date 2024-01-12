شركات السياحة تعلن موعد انطلاق أولى رحلات الحج البري للعام 2024

قال علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام 23 ذو القعدة من العام الهجري 1445 الموافق 31 مايو القادم، وذلك بالنسبة لرحلات الحج البري، موضحا أن أولى رحلات الحج الاقتصادي «طيران» ستنطلق يوم 2 يونيو 2024، فيما ستنطلق رحلات الحج فئة الـ 5 نجوم خلال الفترة بداية من يوم 8 يونيو المقبل إلى 12 من ذات الشهر.

الجدول الزمني لرحلات الحج السياحي

وأضاف أبوزينة لـ«الوطن» أن مواعيد الرحلات ثابت كل عام، كونها مرتبطة بالتقويم الهجري ومواعيد بدء مناسك الحج، لافتا إلى أن الجدول الزمني لرحلات الحج السياحي بكل موسم تبدأ برحلات الحج البري ثم الحج الاقتصادي طيران، ثم رحلات الحج فئة الـ 5 نجوم.

باقات الحج بدون قرعة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنه بالنسبة للحجاج المسافرين بباقات الحج بدون قرعة التي تنظمها شركات السياحة، ينطلقون للمملكة العربية السعودية بذات التوقيتات، وذلك وفقا للمستوى الذي يختاره كل حاج، موضحا أن الباقات تشمل برنامج حج معتمد من وزارة السياحة والآثار، وفقا للضوابط التي اعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة خلال نوفمبر الماضي.