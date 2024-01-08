برامج الحج السياحي 2024.. تنوع يناسب جميع المستويات

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ برامج الحج السياحي 2024 يبلغ عددها 3 برامج، وهي «الحج البري، والاقتصادي طيران، والـ5 نجوم»، لافتا إلى لافتا إلى تنوع واختلاف البرامج من حيث السعر والخدمات المقدمة بكل مستوى وعدد التأشيرات لكل برنامج.

4 آلاف تأشيرة حج لبرنامج الحج 5 نجوم

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ وزارة السياحة والآثار خصصت نحو 13 ألفا من تأشيرات الحج السياحي لبرنامج الحج الاقتصادي طيران، كما خصصت نحو 6 آلاف تأشيرة لبرنامج الحج البري، ونحو 4 آلاف تأشيرة لبرنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم.

%83 من تأشيرات الحج مخصصة للبرامج الاقتصادية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ وزارة السياحة خصصت نحو 83% من حجم تأشيراتها للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران)، وخصصت الـ17% الباقية من التأشيرات لبرنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، وهناك تنوع كبير بين برامج الحج السياحي الـ3 لتناسب طوائف الشعب المصري من الراغبين في السفر للحج.