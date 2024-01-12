عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباريات مصر في أمم أفريقيا مجانا.. تعرف عليها

ينتظر محبو ومشجعو كرة القدم في دول العالم، خاصة بمصر، بداية انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، التي ستنطلق غدا السبت بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، وستستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وتمكنت عدد من القنوات المجانية من الحصول على حقوق بث المباريات في كأس أمم أفريقيا 2023، ليكثر البحث مؤخرًا عن القنوات المجانية، ويمكن لمحبي وعشاق الكرة متابعتها عبر قناة الأرضية الجزائرية، التي تبثها مجانًا، ليرغب الكثيرون في معرفة طريقة تنزيلها وترددها في التقرير التالي.

طريقة تنزيل القناة الجزائرية الأرضية

تصنف قناة الأرضية الجزائرية، باعتبارها من القنوات التي تعمل على نقل العديد من المباريات، وتعمل على تغطية المباريات والبطولات العالمية كافة، والتي يشارك فيها منتخب الجزائر إلى جانب منتخب مصر.

ولمتابعة هذه القناة يقدم «الوطن» كل ما يخص هذه القناة وترددها، كما يلي:

تردد قناة الأرضية الجزائرية الجديدتردد القناة: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

الجودة: HD

طريقة تنزيل وضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

- التوجه إلى القناه عبر الريموت كنترول للوصول إليها في القائمة.

- عليك اختيار التنزيل اليدوي لإدخال التردد الخاص بها والوصول إليها.

- حدد نوع القمر الصناعي إذ كان نايل سات أو عرب سات.

- اكتب التردد في المكان المخصص لك.

- كتابة التفاصيل كافة التي يحتاج إليها ليجري تشغيل القناة تلقائيًا.

قنوات أخرى ناقلة لكأس أمم أفريقيا - MAX 2.

- beIN AFCON 2023 MAX 1.

- MAX 3.

- MAX 4.