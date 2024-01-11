يستعد منتخب مصر على قدم وساق لضربة البداية أمام موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والمقررة في السابعة من مساء الأحد المقبل، على ستاد فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة أبيدجان.

وخلال الساعات المقبلة سيكون البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، مضطرًا لاستبعاد 4 لاعبين من قائمة المنتخب الوطني، والتي تضم حاليًا 27 لاعبًا.

ويأتي قرار المدرب البرتغالي بالإطاحة برباعي من قوام الفراعنة وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة.

وتنص لوائح كأس أمم أفريقيا 2023 على أن القائمة النهائية لأي منتخب، ومنهم منتخب مصر، تتراوح عددها بين 23 و27 لاعبا، في حين أن 23 لاعبا فقط هم المتاحين في قائمة أي منتخب بكل مباراة بالبطولة.

ووفقا للوائح البطولة، فإن منتخب مصر سيخوض مباراة موزمبيق الأولى له بكأس الأمم بـ 11 لاعبا و12 على مقاعد البدلاء، فيما يستبعد «فيتوريا» 4 لاعبين ليكونوا خارج قائمة المباراة وهو ما تنص عليه اللوائح، التي تؤكد أنه من الممكن أن تتغير الأسماء في اللقاءات حسب خيارات المدير الفني.

ويوجد أيضا نص في لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية يشير إلى أنه يمكن لمنتخب مصر «أي منتخب أيضا» استبدال أي لاعب من قائمته النهائية للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة له في البطولة بشرط موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، ويقع منتخب مصر بالمجموعة الثانية رفقة موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.