كوبري مسطرد.. شريان جديد جرى تطويره بأيدي مصرية ويخدم المسافرين للإسماعيلية

انتهت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، من أعمال تطوير كوبري مسطرد على الطريق الدائري، ليدخل مرحلة التشغيل الرسمي للمساهمة في حل الاختناقات المرورية، حيث تم إنشاء كوبري جديد بالكامل بجانب الكوبري الحالي.

الطرق الرئيسية

ووفق فيديو جديد عن الكوبري، بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ يربط الكوبري الدائري بالطرق الرئيسية، ويعد من أهم أعمال تطوير الطريق الدائري، حيث يقع ضمن المرحلة الأولى من التطوير.

تطوير الطريق الدائري

تمت توسعة كوبري مسطرد بإنشاء كوبري جديد، وتوسعة المطالع والمنازل لتصبح 3 حارات بدلاً من واحدة، ويُعد من أماكن الربط المهمة بين الدائري والطرق الرئيسية، ويخدم حركة تنقل المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق «مسطرد - بلبيس الإسماعيلية» الزراعي.

وفي سياق متصل، أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لـ «الوطن»، أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري وفق المواصفات والمعايير العالمية وبشركات مصرية وطنية خالصة.