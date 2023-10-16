آخر مستجدات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى

«مشروع ضخم وكبير».. هكذا وصف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، مشروع تطوير الطريق الدائري، والذي يستوعب الآلاف من المركبات بشكل يومي، وهو ما حرص مهندسو الهيئة والشركات القائمة على التطوير على تداركه جيداً بالحفاظ على مستوى الخدمة بشكل كبير.

أولى مستجدات تنفيذ تطوير الطريق الدائري، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والتي اتشملت على المسافة من المريوطية والمنيب والأوتوستراد والقاهرة الجديدة والسلام ومسطرد وطريق «إسكندرية الزراعي»، فضلًا عن المسافة من تقاطع «المنصورية - طريق الفيوم - تقاطع طريق الواحات» بإجمالي 76 كيلومترا بتكلفة 12 مليار جنيه.

المرحلة الثانية من التطوير

تعمل حالياً وزارة النقل، على تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير، بحسب ما كشفه اللواء حسام الدين مصطفى لـ «الوطن»، والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي.

تمر أعمال تطوير المرحلة الثانية بعدد من الكباري منها بكوبري الوراق حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كيلومتر شمالاً وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى «9 د» من وصلة الواحات حتى مطلع محور المريوطية.

يبلغ طول كوبري «9 د» 3 كيلومترات، بواقع 4 حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين، بالإضافة إلى قطاعات طريق «الإسكندرية الصحراوي - وصلة الواحات» و«المريوطية - المنصورية» بإجمالي طول 34 كيلومترا.

استيعاب أحجام المرور الكبيرة

وصف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الأعمال في تطوير الطريق الدائري بـ«منتهى الصعوبة»، سواء من ناحية حجم المشروعات الكبرى التي تتم أو من حيث المرافق التي تواجه أعمال التطوير، ككهرباء ومواسير مياه يبلغ قطرها مترين، ومواسير الصرف الصحي، كل ذلك لجعل الطريق بدلاً من 4 حارات 7 أو 8 حارات مع تأهيل المطالع والمنازل.

تشتمل أعمال تطوير المرحلة الثانية، على محاور مهمة، منها محور الجزائر بالمعادي ومحور المريوطية ومحور المرج، لتحرير الحركة المرورية تماماً واختصار الوقت، فكل هذه الأعمال بمثابة ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، خاصة وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم.

تعمل المحاور التي يتم تنفيذها على تسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري، كيلومترحور السكة الحديد بشارع الجزائر بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلومترا، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

الطريق الخدمي «السطحي»

يتسغرق تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع عامين ماليين، فمن المقرر، وبحسب ما أكده اللواء حسام الدين مصطفى، الانتهاء منه خلال عام 2024، مؤكدا أنها تشتمل على تنفيذ الطريق الخدمي «السطحي» الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، بهدف فصل الطريق الدائري عن العمارات السكنية.

في سياق متصل، أكد المهندس ضياء الدين مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمشروع تطوير الطريق الدائري، أنّ حجم الحركة المرورية على الطريق الدائري قبل التطوير كانت 220 ألف مركبة يوميا، ومن هنا صدرت التعليمات ببدء تطوير المشروع، مؤكداً أنّ أعمال التطوير بدأت في الأجزاء الأكثر تضررا، مثل الأوتوستراد والمريوطية، وفي المرحلة الثانية من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي.

ونوه إلى تنفيذ كوبري لتقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات ومن المقرر تشغيله خلال 3 أشهر، بطول 850 مترا طوليا.