رئيس «مياه المنيا» يتفقد أعمال إحلال محطة بني مزار المٌرشحة الجديدة

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، محطة مياه الشرب الجديدة بمركز بني مزار التي تعمل بطاقة إنتاجية 800 ل/ث ضمن خطة الإحلال والتجديد بالشركة.

توفير مهمات ووسائل السلامة

شدد رئيس شركة مياه الشرب على ضرورة توفير مهمات ووسائل السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل والحفاظ على العنصر البشري.

وأكد «السعيد»، ضرورة استكمال الأعمال والاهتمام بجودة التشغيل وخطط الغسيل والصيانة الدورية والعمل على إنهاء الأعمال في أسرع وقت للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المتابعة تتم ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بالشركة وتأهيل المحطات للحصول على شهادة TSMوتجديدها.

تجديد محطة الصرف بأبو قرقاص

وقبل يومين، تفقد رئيس شركة المياه في محافظة المنيا، أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص بتكلفة 35 مليون جنيه، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميا، وجار عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يومياً، وتخدم مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة.