«الفاو»: أسعار السلع الغذائية تسجل انخفاضا عالميا

أفادت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أن مؤشر أسعار السلع الغذائية في العالم سجل انخفاضاً، في ديسمبر الماضي مقارنةً بالشهر السابق له، فيما تم تسجيل أكبر انخفاض في أسعار السكر الدولية.

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية

أوضحت «الفاو» في تقريرها الشهري، أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ 118.5 نقطة في ديسمبر، بانخفاض نسبته 1.5% عن مستواه المسجّل في نوفمبر و10.1% عن مستواه المسجّل في ديسمبر من العام الماضي 2022.

وفيما يتعلق بالأسعار لعام 2023 ككل، سجّل مؤشر المنظمة انخفاضًا قدره 13.7% عن القيمة المتوسطة المسجّلة في العام السابق، مع تسجيل ارتفاع في المؤشر الدولي لأسعار السكر فحسب خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالحبوب، ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5% عن مستواه المسجّل في نوفمبر، حيث ارتفعت أسعار الأرز والقمح والشعير والذرة، ما يعكس جزئيًا الاضطرابات اللوجستية التي أعاقت عمليات الشحن من البلدان المصدرة الرئيسية.

إمدادات وفيرة في الأسواق العالمية

أكد التقرير أنه بالنسبة إلى عام 2023 ككل، فقد انخفض المؤشر بنسبة 15.4% عن المتوسط المسجّل في عام 2022، مما يعكس إمدادات وفيرة في الأسواق العالمية، رغم أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز سجّل ارتفاعًا بنسبة 21 % ويرجع ذلك إلى المخاوف المتوقعة حول فرض قيود على التصدير من قِبل الهند على إنتاج الأرز.