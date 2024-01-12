حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ 20 مشروعا جديدا بقرية وادي النقرة

نفذت لجنة من وحدة حياة كريمة بأسوان، زيارة إلى عدد من قرى المحافظة من ضمنها قرية وادي النقرة بمركز نصر النوبة؛ لمتابعة الانتهاء من 20 مشروعًا في القرية، حيث يستفيد من هذه المشروعات حوالي 18 ألف مواطن ومواطنة.

إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ووحدة الإسعاف

وأكد اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أن فريق اللجنة تفقد خلال زيارته 12 مشروعًا تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ تتراوح بين 99% و100%، حيث تشمل هذه المشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ووحدة الإسعاف ووحدة الإطفاء، بالإضافة إلى 8 مشروعات أخرى تتعلق بإحلال وتجديد شبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

مشاريع الرصف وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي

وأشار اللواء ياسر عبد الشافي إلى أن اللجنة تفقدت حوالي 8 مشروعات أخرى بنسب تنفيذ تتراوح بين 64% و 75%، شملت إنشاء محطة معالجة وثلاث محطات رفع صرف صحي، بالإضافة إلى مشاريع الرصف وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي والألياف البصرية، وتطوير شبكات الكهرباء.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان أنه خلال الجولة الميدانية، عقدت جلسة للاستماع إلى مطالب سكان قرية البراعم في مجالات الصحة والإسعاف والري والبريد، لتوثيق جميع المطالب وإعداد مذكرة لتقديمها إلى المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية هذه المطالب.