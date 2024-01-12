كلية السياحة والفنادق بالمنيا تفتح باب التسجيل للدراسات العليا

أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، اليوم الجمعة، فتح باب التسجيل للدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه لشهر مارس المقبل.

التواصل مع القسم العلمي الخاص

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية، أن الطلاب الراغبين في التقدم للتسجيل، عليهم سرعة التواصل مع القسم العلمي الخاص به وذلك لاستيفاء متطلبات التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

وتشمل متطلبات التسجيل للدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق ما يلي:

شهادة التخرج أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعتمدة.

شهادة الميلاد.

صحيفة الحالة الجنائية.

صورة بطاقة الرقم القومي.

6 صور شخصية.

شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

أصل وصورة الشهادات العلمية.

أصل وصورة التقديرات.

أصل وصورة الخطاب الترشيحي من جهة العمل.

إيصال سداد الرسوم المقررة.

وتعد كلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا من الكليات الرائدة في مجال التعليم السياحي والفندقي في مصر، وتضم العديد من البرامج الدراسية المتميزة في مختلف التخصصات السياحية والفندقية، ويلتحق خريجها بالعمل في كافة المنشآت السياحية والفندقية في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية.