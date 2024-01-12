جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في قطاع بحري

يرغب كثير من المواطنين في معرفة جدول قطع الكهرباء الجديد في محافظات الوجه البحري، خاصة بعد قيام وزارة الكهرباء بتحديد مواعيد جديدة لخدمة طلاب الثانوية والشهادة الإعدادية خلال فترة الامتحانات.

جدول قطع الكهرباء الجديد في قطاع بحري

وأشارت شركات الكهرباء إلى أن هناك عدة مناطق لا يجري القطع بها نهائيا، في محافظات الوجه البحري، وهي المناطق التي كان يجري القطع بها قبل الساعة 2 مساء قبل وضع الجدول، إذ يبدأ القطع من الثانية ظهرا حتى الـ 5 مساء.

وأضافت الشركة، إلى أن هناك عدة مناطق يجري القطع بها لمدة ساعة واحدة فقط وهي المناطق التي كان يجري القطع بها من الساعة 1حتى الساعة 3 إذ يجري القطع بها من الساعة 2 حتى الساعة 3 فقط.

جدول قطع الكهرباء في محافظات الوجه البحري

- جدول قطع الكهرباء بمحافظة المنوفية

- جدول قطع الكهرباء بمحافظة دمياط

- في محافظة الدقهلية جاء جدول قطع الكهرباء كالآتي

- في محافظة القليوبية جاء جدول قطع الكهرباء كالآتي