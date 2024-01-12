أماكن قطع الكهرباء في الدقهلية وسوهاج اليوم.. اعرف المواعيد

يهتم المواطنون بمعرفة أخبار قطع الكهرباء اليوم الجمعة، خاصة أنه يوم العطلة الأسبوعية، ليتمكن المواطنون في المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم من توفير مصدر بديل خاصة لأصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات والبريد، خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

أخبار قطع الكهرباء اليوم

وتنشر «الوطن» حسب شركات الكهرباء في المحافظات أخبار قطع الكهرباء اليوم الجمعة في مناطق مختلفة‘ إذ تقوم عدة شركات كهرباء بتطبيق برنامج الصيانة الدورية.

وأعلنت رئاسة حي شرق المنصورة في محافظة الدقهلية عن قطع الكهرباء اليوم الجمعة لمحطة محولات ميت الصارم للصيانة الدورية وحددت مواعيد قطع المياه من السادسة صباحا ولمدة ثلاث ساعات حتى الساعة التاسعة صباحا.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

وكشفت كهرباء الدقهلية أماكن قطع الكهرباء اليوم في جزء من عزبة عقل بشارع الجامع، ومنطقة الموقف الجديد وشارع عبدالسلام عارف، وعزبة الشال بالكامل.

مواعيد قطع الكهرباء

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج إجراء الصيانة الدورية لمغذى العربة مما سيترتب عليه قطع الكهرباء بعدة أماكن اليوم الجمعة، خلال الفترة الصباحية.

موعد عودة الكهرباء

وضم بيان هندسة طما أخبار قطع الكهرباء اليوم بالمدينة أماكن فصل التيار الكهربائى وموعد قطع الكهرباء وموعد عودة الكهرباء كالتالى،

-موعد قطع الكهرباء اليوم من الساعة العاشرة صباحا .

-موعد عودة الكهرباء اليوم فى الساعة الثانية بعد الظهر

-أماكن قطع الكهرباء، بقرى العزبة المستجدة و الشيخ عمار و كوم أشقاو كوم السعادة.

خريطة قطع الكهرباء

كما تشهد مختلف محافظات مصر عدا البحر الأحمر وشمال سيناء قطع الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين بالتبادل بين الوحدات المحلية بإطار تخفيف الأحمال بداية من السعة 12 ظهرا حتى الساعة 5 عصرا.