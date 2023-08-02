جدول قطع الكهرباء في القاهرة.. اعرف المناطق والمدد الزمنية

أكدت محافظة القاهرة استمرار متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتنفيذ الخطة الحكومية، التي تستهدف توفير الطاقة، ومن المناطق التي تشملها مجموعة 1، إذ يُفصل التيار عنها من الساعة 12 وحتى الواحدة ظهرا.

وتشمل هذه المجموعة عدة مناطق وهي:

- المقطم.. «مساكن المحمودية، مساكن المحافظة، محيط سنترال المقطم».

- السيدة.. «ميدان زين العابدين، رافع مياه زينهم، مساكن عين الصيرة، ميدان السيدة».

- المعصرة.. «شارع كمال عيسى، وشارع جامع أبو بكر، شارع سور المحطة».

-المعادي.. «عمارات الجيش الأتوستراد.

- زهراء المعادي.. «مساكن الرقابة الإدارية، مساكن جميعة العاملين بحي دار السلام».

- العتبة.. شارع الجيش.

- وسط البلد.. «فندق كليو باترا، معروف».

-المعادي.. «أبراج الندى، أبراج الريحانة، أبراج الأمل».

- طرة.. «شارع النهضة، شارع محمد سالم كوتسيكا».

- المقطم.. «خلف موزع الشرطة العسكرية، الهضبة العليا، منطقة الراس».

- الجمالية.. «عزبة برقوق، مقابر الشهداء».

أماكن قطع التيار

- منشية ناصر.. «محطة صرف موسى حنا، مدرسة الجبرتي، مطلع الدير»

- المنيل.. «شارع الأخشيد، شارع عبدالعزيز آل سعود»

- وسط البلد.. «شارع زكي التوفيقية، شارع شامبليون، شارع طلعت حرب».

-المعصرة.. «شارع ترعة الخشاب، شارع كامل صدقي، شارع النصر، شارع ترعة المعصرة».

- النص البحري.. «منطقة الشوبك الشرقي، حلوان».

- حلوان.. «شارع الوسط التبين، شارع سنترال التبين، شارع قسم التبين، شارع المرور، بمنطقة مساكن الصلب».

-الأزبكية.. «محطة السكة الحديد، هيئة البريد، شارع التعاون، شارع الجلاء، ميدان قنطرة الدكة».

جدول قطع التيار

وناشدت محافظة القاهرة، المواطنين بالإلمام بالمواعيد التي أقرها جدول قطع التيارالكهربائي لاتخاذ التدابير اللازمة، وتلبية احتياجاتهم قبل فصل التيار في تلك الفترة المحددة.