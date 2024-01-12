شريف منير: «أحمد زكي قالي هتبقى نسخة مني»

حل الفنان شريف منير ضيفا على برنامج «أسرار النجوم»، اليوم الخميس، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، للحديث عن مسيرته الفنية.

وقال شريف منير عن ذكرياته مع أبرز الفنانين الكبار الذين عمل معهم: «أنا بذاكر شغلي كويس جدا وأحضره، وأتذكر في إحدى المرات الفنان الراحل أحمد زكي جاء لمشاهدة عمل نصوره، ثم قال لي أنت ستكون أحمد زكي اللي جاي وهي كلمة ستظل وسام على صدي إن فنان مثله بتمكنه وتنوعه أشاد بي، أيضا الأستاذ عادل إمام لما عملت معه عريس من جهة أمنية في لوكيشن التصوير شاور لي وذهبت له، وقال لي أنت فيه حاجتين بيبعجبوني إن عندك قوة رفض وحاسس بقيمتك لذلك أنت ممثل يتعمل لك حساب، ثم ضحك وقال لي مش معايا طبعا».

وأيضا عن الفنانات اللاتي يحب العمل أمامهن، قال: «الفنانة منى زكي أعتبرها صاحبة حالة فنية رائعة، ولما عملت معها فيلم (ولاد العم) كانت عايشة الشخصية بكل جوارحها، وعلى المسرح في (كده أوكيه) أيضا، فهي متنوعة وأحب أشتغل معها، وأيضا الفنانة غادة عادل».

كما تطرق شريف منير للحديث عن تعاونه مع الفنان خالد الصاوي في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، قائلا: «وافقت على العمل لأن السيناريو كان يحمل مشاعرة كثيرة، كما أن وجود خالد الصاوي كان عاملا مهما لقبولي الدور، فهو هو ممثل كبير وله ثقله الفني وقيمة كبيرة جدا رغم ظروف ووعكات صحية تعرض لها الفترة الماضية، لكن هو لديه عزيمة وإرادة والفترة المقبلة سيكون هناك خالد صاوي جديد».

وعن تميزه كفنان بصوته، أشار شريف منير: «الصوت والحروف والإحساس من أدوات الممثل وبحب التمثيل في المسلسلات الإذاعية، لأن المستمع يشعر أنه المخرج ويتخيل اللقطات والديكور، وصوتي أعتبره هبة ونعمة من النعم التي منحها الله لي».